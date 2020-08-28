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В Кемерове иномарка сбила шестилетнего ребёнка

28 августа 2020 в 10:21

Мальчика госпитализировали.

Авария c участием малолетнего пешехода произошла 27 августа в Кемерове на улице Гагарина. Около 13:00 в районе дома №135 водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны улицы Тухачевского в сторону улицы Каменской, совершил наезд на несовершеннолетнего.

«Предварительно установлено, что который переходил дорогу вне пешеходного перехода, двигаясь слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП шестилетний пешеход получил травмы, по характеру которых ему назначено стационарное лечение», — рассказали в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД напоминает родителям накануне 1 сентября напомнить детях о правилах поведения на дороге: переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, предварительно посмотрев по сторонам. Детям до 10 лет рекомендуется находится на дороге в сопровождении взрослых.

Предельно внимательными и осторожными на дороге следует быть и водителям транспортных средств, особенно вблизи образовательных учреждений.


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