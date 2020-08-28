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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 августа

28 августа 2020 в 11:28

Скончался пациент из Новокузнецка.

По данным на утро 28 августа в Кемеровской области выявили 93 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 23, Кемерово — 22, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — 6, Белово — 6, Промышленновский муниципальный округ — 3, Калтан — 2, по одному заболевшему — Беловский, Мариинский, Новокузнецкий, Тяжинский, Яшкинский районы,  Крапивинский и Кемеровский муниципальные округа, Берёзовский», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Один пациент скончался: у мужчины 1938 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Выздоровели 56 человек.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 4 264 человека. Скончались 48 человек. На лечении остаются ещё 1 937 заболевших. Под наблюдением — 2 555.


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