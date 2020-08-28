В Киселёвске пенсионер зарезал жену из-за галлюцинаций

Виной всему стало пристрастие к алкоголю.

Следственный комитет России по городу Киселёвску завершил расследование в отношении 77-летнего мужчины. В марте этого года он убил жену.

Пенсионер употреблял спиртное у себя в доме, а его 71-летняя супруга спала в другой комнате.

«На фоне длительного употребления горячительных напитков у пожилого человека начались галлюцинации. Он взял нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных повреждений она скончалась на месте. После чего мужчина сообщил по телефону дочери, что мать умерла, при этом о причине ее смерти он промолчал», - сообщили в ведомстве.

Дочь попросила знакомую местную жительницу навестить ее родителей. Когда последняя приехала в их жилище, она обнаружила тело пенсионерки с признаками насильственной смерти, вызвала следственную группу.

В ходе расследования мужчине была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По её результатам он признан невменяемым, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.