В Кузбассе 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя

Ограничение связано с празднованием Дня знаний.
1 сентября в магазинах Кемеровской области будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение на продажу связано с празднованием Дня знаний.
В областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса напомнили, что в соответствии с областным законом № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, в магазинах Кузбасса запрещена:
- в День Победы - 9 мая
- в Международный день защиты детей - 1 июня
- в День России - 12 июня
- в День молодёжи - 27 июня
- в День знаний - 1 сентября
- во Всероссийский день трезвости 11 сентября
а также в дни проведения в школах выпускных балов и последних звонков.
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