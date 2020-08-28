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В Кузбассе 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя

28 августа 2020 в 14:03

Ограничение связано с празднованием Дня знаний.

1 сентября в магазинах Кемеровской области будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение на продажу связано с празднованием Дня знаний.

В областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса напомнили, что в соответствии с областным законом № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, в магазинах Кузбасса запрещена:

  • в День Победы - 9 мая
  • в Международный день защиты детей - 1 июня
  • в День России - 12 июня
  • в День молодёжи - 27 июня
  • в День знаний - 1 сентября
  • во Всероссийский день трезвости 11 сентября

а также в дни проведения в школах выпускных балов и последних звонков.


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