В Кузбассе 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя

Ограничение связано с празднованием Дня знаний.

1 сентября в магазинах Кемеровской области будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение на продажу связано с празднованием Дня знаний.

В областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса напомнили, что в соответствии с областным законом № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, в магазинах Кузбасса запрещена:

в День Победы - 9 мая

в Международный день защиты детей - 1 июня

в День России - 12 июня

в День молодёжи - 27 июня

в День знаний - 1 сентября

во Всероссийский день трезвости 11 сентября

а также в дни проведения в школах выпускных балов и последних звонков.