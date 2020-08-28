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В Кузбассе поезд переехал лежащего на рельсах мужчину

28 августа 2020 в 15:43

Погибший незадолго до происшествия употреблял алкоголь.

Смертельный инцидент произошёл в районе станции Анжерская. В 150 метрах от ж/д вокзала машинист грузового поезда заметил на рельсах человека. Он подал сигнал, но мужчина на него не отреагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Пострадавший — им оказался 44-летний житель Анжеро-Судженска — скончался на месте от полученных травм. Как позже выяснили медэксперты, погибший незадолго до происшествия употреблял алкоголь.

«Накануне трагедии мужчина вернулся в Анжеро-Судженск с работы вахтовым методом и отметил завершение командировки употреблением спиртных напитков. В состоянии сильного алкогольного опьянения он находился на железнодорожных путях», — рассказали в Кузбасском ЛУ МВД России.


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