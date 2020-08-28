Дальневосточный фермер и премьер-министр поговорили по-соседски

И фермер договорился о дополнительных гектарах для региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Благовещенске с теми, кто взял в пользование «дальневосточный гектар». Среди тех, кто пришел на беседу с премьером стал известный в Хабаровске фермер, спортсмен и блогер Михаил Утробин.

Михаил Утробин — человек общительный. Фермер не стал дожидаться, пока все сядут за стол для разговора, а поймал премьера до начала официальной части – он просто предложил Михаилу Мишустину сфотографироваться, и пока настраивали камеры, пообщался с ним на насущные темы.

«Если бы я не знал, что это премьер-министр, я бы подумал, что это мой сосед по даче, — рассказывает Михаил Утробин. — Общение было простым, вот чем я могу поделиться на уровне эмоций».

В первую очередь, фермер задал вопрос, который интересен и ему, и другим получателям «дальневосточного гектара», которые хотят заниматься только сельским хозяйством. Так, уже сейчас Михаилу не хватает своего надела, поэтому Мишустин согласился с тем, что успешным пользователям земли нужно выделять дополнительные гектары.

«Вот смотрите, мне на одну корову надо не менее трех гектаров земли, у меня в планах, скажем, 30 коров. Значит, мне надо минимум 90 гектаров. Поэтому прозвучало предложение – давать «дальневосточный гектар» повторно тем, кто себя хорошо зарекомендовал, эффективно использовал землю. На что я услышал вполне резонный ответ: на Дальнем Востоке сотни миллионов гектаров свободной земли, поэтому надо поддерживать и помогать успешным предпринимателям, которые заботятся и о своей семье, и о своем крае. Таков был ответ Михаила Мишустина», - поделился фермер.

Как всё начиналось

Стоит отметить, что Михаила Утробина никогда не учили как правильно любить землю. Его родители не были крестьянами, а сам он работал в крупном системном бизнесе. И вот, несколько лет назад, решил взять «дальневосточный гектар», чтобы попробовать. Понять для себя: сможет сделать что-то на земле или нет, поскольку привык проверять чужой скепсис своим опытом, своими руками.

«Мне говорили: дальневосточная земля — это риск, участок могут забрать, ввязываться не стоит. Но я сел на велосипед и отправился искать свой гектар. Люди часто не хотят слышать что им говорят. Им предлагают: выберите землю, а они слышат это как «вам дают землю». Но главное — выбрать. Там должна быть дорога, должно быть электричество, там должно быть красиво, не должно быть болота. И ты должен сам обследовать местность и, если понравится, брать участок. Я спортсмен, сам устроил несколько велопоходов, глянул, что за земля есть в радиусе 70 километров от Хабаровска, и нашел «свой» участок», — рассказывает предприниматель.

Денег, которые были у Михаила на тот момент, хватало разве что на фундамент дома. Но и эти, последние, деньги он не хотел «закапывать» последние деньги в землю - гектар должен работать!

«Стал думать как. Начал искать в этом направлении, выяснил, что есть поддержка в местном минсельхозе. Кинул клич, нашлись несколько человек, готовых вложить вместе со мной деньги в производство молока», - говорит фермер.

Потом появилась информация о том, что в крае дают гранты по линии министерства сельского хозяйства. Где-то в течение четырех месяцев он дорабатывал свой проект, писал бизнес-план… И в итоге выиграл конкурс и получил грант «Начинающий фермер». Это были три миллиона рублей, потребность в инвесторах сразу отпала. С тех пор прошло три года.

Расширяемся

В мае 2018-го Михаил построил коровник, сделал дороги, сделал скважину и провел свет. А уже в августе того же года привез племенных «голштинов» — это молочная порода коров, они стали телиться, ну а после отёла пошло молоко.

«Я сразу выбрал стратегию продавать готовый продукт, а не сырье», — вспоминает Утробин.

Сначала технология была очень простой. Михаил вместе с женой учились делать пастеризованное молоко в домашних условиях. Через какое-то время, когда надои увеличились, нашли женщину-технолога, она уже два года помогает на утробинской ферме. Теперь тут — пастеризованное молоко, соответствующее ГОСТу, сливки, творог, йогурты, кефиры.

Будни фермера

Сейчас у Михаила две точки сбыта в Хабаровске. Для контроля качества он ведет блог, и вся цепь производства как на ладони: люди видят, что продукция фермы Утробина настоящая, а не сделанная из разведенного сухого молока. Лучше рекламы сейчас и не придумаешь!

Именно такая открытость производства, по мнению «гектарщика», позволила его хозяйству опередить других фермеров, а главное - приобрести постоянных и благодарных клиентов.

«Ко мне в «Инстаграме» обращаются сотни человек за год с вопросом: реально это зарабатывать на гектаре или нет? Я никому пыль в глаза не пускаю, есть определенные препоны в этом бизнесе. Но это все — рабочие моменты. Где-то надо проявить волю, характер. Надо все проверять на своем опыте. Есть люди, которые в гектарном бизнесе уже делают успехи, надо у них спрашивать, они опытом поделятся», — обещает фермер.

Здесь Михаил скромничает. Опыта у него не занимать, в том числе и горестного. Например, его обманули подрядчики на 700 тысяч рублей. И хотя сейчас есть выигранное решение суда, вернуть деньги невозможно, так как у фирмы-ответчика лишь уставной капитал на 10 тысяч рублей. Было и такое, что ветеринар уходила в запой…

Михаил вспоминает, как когда-то гулял с дочерью по городу и не мог купить ей даже мороженого - денег не было. И именно мороженое стало для Михаила тем самым пунктиком, точкой роста. Не можешь купить дочери мороженое – делай его. Сейчас в хозяйстве Михаила делают холодные сладости с несколькими десятками вкусов, есть с дальневосточными ягодами. Это единственное на Дальнем Востоке мороженое, которое соответствует ГОСТу, а не техническим условиям.

Выходим на экспорт

Десерты позволили крестьянскому хозяйству Михаила выйти за границы России. Во время Восточного экономического форума у точки, где продавалось утробинское мороженое, стояла очередь из пятидесяти человек. Были там и бизнесмены из Юго-Восточной Азии, оценившие хабаровские десерты. Вот с мороженым Михаил и пойдет на международный рынок.

А еще повезет за границу свои сыры. Их варит опытный технолог, проживший несколько лет в Новой Зеландии и получивший там дополнительное образование. Сейчас на все сыры готовят документы, чтобы продавать их не только в России, но и в Евразийском союзе. Ну а экспорт сыров и мороженого в страны АТР начнется через два года — в 2022-м.

Это, может быть, случится нескоро, но случится обязательно. Утробинская ферма готовится к тому, чтобы продавать продукцию на всей территории Хабаровского края. Нашелся инвестор, на ферме заведут уже 130 коров. Сейчас, как говорит Михаил, у него работает слишком много людей – целых 14 человек. Но это все оправдано расширением хозяйства. Будет больше коров, станет больше молока. А люди уже обучены и проверены. Добавить зарплаты — и вперед, к новым литрам йогуртов, сливок и других молочных продуктов.

У фермера Утробина много регалий — и лучший сельхозпроект Хабаровского края, и лучший проект Дальнего Востока, и даже лучший гектарщик страны. Но самое приятное, что за его мороженым стоит огромная очередь, а молоко люди пьют с удовольствием. И уж совсем особый талант – людей радовать и с премьером разговаривать, вот так запросто, как с соседом по даче.

Источник: khabarovsk.md