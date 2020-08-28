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Кузбассе пассажирка без маски искусала полицейского

28 августа 2020 в 16:53

В СК рассказали подробности инцидента со снятой с автобуса женщиной.

В пгт Зеленогорский пассажирка автобуса отказалась надевать маску. Между ней и контролером произошла словесная ссора, в связи с этим водитель автобуса вызвал полицию.

«Прибывший участковый уполномоченный разъяснил нарушительнице, что ей необходимо проследовать с ним в отдел полиции. Она отказалась выполнять законные требования полицейского и стала удерживаться за поручни. Участковый уполномоченный попытался вывести женщину из салона транспортного средства, она укусила его за руку», - рассказали в ведомстве.

В итоге 55-летнюю жительницу Крапивинского района доставили в отделение. В отношении нее возбудили уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что со следствием женщина не сотрудничает и давать показания отказывается.


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