Кузбассе пассажирка без маски искусала полицейского

В СК рассказали подробности инцидента со снятой с автобуса женщиной.

В пгт Зеленогорский пассажирка автобуса отказалась надевать маску. Между ней и контролером произошла словесная ссора, в связи с этим водитель автобуса вызвал полицию.

«Прибывший участковый уполномоченный разъяснил нарушительнице, что ей необходимо проследовать с ним в отдел полиции. Она отказалась выполнять законные требования полицейского и стала удерживаться за поручни. Участковый уполномоченный попытался вывести женщину из салона транспортного средства, она укусила его за руку», - рассказали в ведомстве.

В итоге 55-летнюю жительницу Крапивинского района доставили в отделение. В отношении нее возбудили уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что со следствием женщина не сотрудничает и давать показания отказывается.