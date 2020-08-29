Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 августа

Больше всего новых пациентов выявили в Кемерове.

На утро 29 августа в Кемеровской области ещё у 96 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово — 27, Междуреченск — 12, Белово — 9, Осинники — 8, Новокузнецк — 7, Анжеро-Судженск — 5, Топкинский МО — 5, Киселёвск — 4, Кемеровский МО — 4, Берёзовский — 3, Мариинский МР — 3, Калтан — 2, Таштагольский МР — 2, Мыски, Прокопьевск — 1, Крапивинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выздоровели 103 пациента.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6345 случаев коронавируса: 1930 человека остаются в больницах, 4367 выздоровели, 48 скончались.