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В Топках мужчина расстрелял соседа и ранил его сына

29 августа 2020 в 15:32

А перед  этим  ударил хозяйку дома.

В Топках конфликт между соседями закончился трагедий. В пятницу, 28 августа, 72-летний пенсионер расстрелял 38-летнего соседа, а также ранил его 14-летнего сына

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, у семьи потерпевшего давний конфликт с соседями.

«В дневное время 72-летний мужчина, спрятав охотничье ружьё под одеждой, подошёл к дому соседей. Он увидел хозяйку, с которой у него началась словесная перепалка, а затем он ударил её. Женщина закричала и попросила сына, который находился рядом позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время  сосед произвёл несколько выстрелов из имеющегося у него ружья в их сторону», — рассказали в ведомстве.

Очевидцы вызывали скорую. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерить мужчины, 14-летний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

Стрелявший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.


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