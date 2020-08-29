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В Кемерове завершился ремонт парка Берёзовая роща

29 августа 2020 в 18:39

Об этом рассказал мэр города.

В Кировском районе областной столицы завершены ремонтные работы на Центральной аллее в парке Берёзовая роща. В парке уложена тротуарная плитка, обустроена пешеходная зона, установлены парковые диваны и смонтированы светильники.

«Инфраструктура района пополнилась новой досуговой зоной», — сообщил мэр города Илья Середюк в обзоре «Кемерово. Неделя».

По его словам, аллея выполнена в стилистике набережной Кировского района.

 

Кадр: «Кемерово. Неделя»


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