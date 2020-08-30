Сергей Цивилев рассказал, по каким маршрутам пустят новые автобусы

В регион поступило 10 новых единиц техники.

В Кузбасс поступили ещё 10 новых автобусов. Как Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилёв в соцсетях, пять из них будут работать на городских маршрутах, ещё пять - на междугородних.

«Пять машин будут работать на городских маршрутах: два в Белове, по одному в Кемерове, Мариинске, и Прокопьевске. Это двухсекционные автобусы с низкой посадкой, такие в Кузбасс не поступали с 2012 года. Ещё пять, стандартных, выйдут на междугородние маршруты: по два в транспортные предприятия Ленинска-Кузнецкого и Гурьевска, один — Таштагола», — рассказал глава региона.

Все новые автобусы оформлены в фирменном стиле в честь 300-летия Кузбасса. Губернатор подчеркнул, что вся техника надёжная, комфортная и экологичная.

Фото: vk.com/tsivilev42