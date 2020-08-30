Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 августа

Вновь лидирует областная столица.

На утро 30 августа в Кемеровской области ещё у 92 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово-22, Новокузнецк-19, Анжеро-Судженск-15, Ленинск-Кузнецкий-12, Белово-8, Прокопьевск-7, по 2-Полысаево, Беловский МР, Лениснк-Кузнецкий МО, по 1-Гурьевский МР, Ижморский МР, Новокузнецкий МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6437 случаев коронавируса: 2014 человека остаются в больницах, 4375 выздоровели, 48 скончались.