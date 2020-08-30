Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 августа

30 августа 2020 в 11:38

Вновь лидирует областная столица.

На утро 30 августа в Кемеровской области ещё у 92 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово-22, Новокузнецк-19, Анжеро-Судженск-15, Ленинск-Кузнецкий-12, Белово-8, Прокопьевск-7, по 2-Полысаево, Беловский МР, Лениснк-Кузнецкий МО, по 1-Гурьевский МР, Ижморский МР, Новокузнецкий МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано  6437 случаев коронавируса: 2014 человека остаются в больницах, 4375 выздоровели, 48 скончались.


Читайте также

Content 30da81a885d55cbf69c807d7b7fd2eb0
Кузбассе пассажирка без маски искусала полицейского
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 августа
Content ruzhe
В Топках мужчина расстрелял соседа и ранил его сына
Content 88
В Кемерове завершился ремонт парка Берёзовая роща

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?