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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днём шахтёра (видео)

30 августа 2020 в 13:00

Видеообращение опубликовано в соцсетях.

Сергей Цивилёв поздравил горняков и ветеранов угольной промышленности с Днём шахтёра.

«Кузбасс — шахтёрский край. Профессия шахтёра — одна из самых сложных в мире. Она формирует особенных людей: стойких, ответственных, крепких духом, мужественных, порядочных, простых и скромных. Поэтому в Кузбассе так много шахтёрских династий, где жизненные принципы и рабочие традиции передаются от родителей к детям», — отметил глава региона в своем видеообращении в соцсетях.

Губернатор пожелал горянкам и их семьям здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне.

 

 

Видео: vk.com/tsivilev42


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