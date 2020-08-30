Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днём шахтёра (видео)

Видеообращение опубликовано в соцсетях.

Сергей Цивилёв поздравил горняков и ветеранов угольной промышленности с Днём шахтёра.

«Кузбасс — шахтёрский край. Профессия шахтёра — одна из самых сложных в мире. Она формирует особенных людей: стойких, ответственных, крепких духом, мужественных, порядочных, простых и скромных. Поэтому в Кузбассе так много шахтёрских династий, где жизненные принципы и рабочие традиции передаются от родителей к детям», — отметил глава региона в своем видеообращении в соцсетях.

Губернатор пожелал горянкам и их семьям здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне.

Видео: vk.com/tsivilev42