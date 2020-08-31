В Кемерове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за радикальной диеты

За полгода ребёнок похудел на 20 кг и сейчас весит 26 кг.

В областной столице госпитализировали 13-летнюю местную жительницу. Девочка попала в реанимацию из-за диеты

Как сообщается в Instagram «Кузбасской клинической больницы имени С. В. Беляева», за полгода ребёнок похудел на 20 кг и сейчас весит 26 кг.

«Пациентку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Она была вялой, сонной, не садилась, с трудом поворачивалась. Последнюю неделю школьницу беспокоили тошнота, рвота и боли в животе. Родители самостоятельно привезли её в медучреждение», - рассказали в больнице.

По словам девочки, кто-то в школе отметил, что у неё лишний вес, решила похудеть, выбрала радикально жёсткую диету — «ноль калорий», то есть совсем без еды. Родители не приняли всерьёз такие кардинальные перемены в пищевом поведении и потерю веса у дочери, пока она не начала жаловаться на боли.

«Результат такого отношения к себе — анорексия», — говорится в сообщении больницы.

Сейчас пациентка получает питание внутривенно. Частично жидкая высококалорийная смесь поступает в желудок через зонд. Кроме того, ей будет необходима консультация психолога.

Фото: instagram.com/okb_kemerovo