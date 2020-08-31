Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове 13-летняя школьница попала в реанима...

В Кемерове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за радикальной диеты

31 августа 2020 в 09:41

За полгода ребёнок похудел на 20 кг и сейчас весит 26 кг.

В областной столице госпитализировали 13-летнюю местную жительницу. Девочка попала в реанимацию из-за диеты

Как сообщается в Instagram «Кузбасской клинической больницы имени С. В. Беляева», за полгода ребёнок похудел на 20 кг и сейчас весит 26 кг.

«Пациентку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Она была вялой, сонной, не садилась, с трудом поворачивалась. Последнюю неделю школьницу беспокоили тошнота, рвота и боли в животе. Родители самостоятельно привезли её в медучреждение», - рассказали в больнице.

По словам девочки, кто-то в школе отметил, что у неё лишний вес, решила похудеть, выбрала радикально жёсткую диету — «ноль калорий», то есть совсем без еды. Родители не приняли всерьёз такие кардинальные перемены в пищевом поведении и потерю веса у дочери, пока она не начала жаловаться на боли.

«Результат такого отношения к себе — анорексия», — говорится в сообщении больницы.

Сейчас пациентка получает питание внутривенно. Частично жидкая высококалорийная смесь поступает в желудок через зонд. Кроме того, ей будет необходима консультация психолога.

 

Фото: instagram.com/okb_kemerovo


Читайте также

Content
Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днём шахтёра (видео)
Content maska 15 06 20
В Кемерове выявили 48 нарушений масочного режима за неделю
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 августа
Content f14e7ea6eec9cfda7724461977423aa7
В Кемерове 78-летний мужчина не смог выбраться из ванны

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?