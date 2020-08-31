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В Кемерове выявили 48 нарушений масочного режима за неделю

31 августа 2020 в 10:37

Составлены протоколы об административных нарушениях.

За минувшую неделю в Кемерове контрольные группы проверили 1 400 раз объекты потребительского рынка и более 1600 раз — общественный транспорт. Актуальные данные озвучили в администрации города.

«Было составлено 48 протоколов об административных правонарушениях: на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, посетителей, пассажиров, водителей, юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих предприятиях», — сообщили в мэрии.

Ежедневные рейды, в которых принимают участие представители МВД по городу Кемерово, Роспотребнадзора, администрации области и города, продолжатся. Горожанам напоминают, что за несоблюдение ограничительных мер в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.


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