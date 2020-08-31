Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 августа

Количество заболевших превысило 6,5 тысяч.

По данным на утро 31 августа в Кемеровской области выявили 90 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 15, Кемерово — 12, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — 9, Ленинск-Кузнецкий — 9, Белово — 8, Киселёвск — 6, Междуреченск — 4, Мыски — 3, Осинники — 3, Полысаево — 2, Прокопьевский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Беловский, Ижморский, Новокузнецкий районы, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6 527 случаев коронавируса: 2104 человека остаются в больницах, 4375 выздоровели, 48 скончались.