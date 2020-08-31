В Кемерове 78-летний мужчина не смог выбраться из ванны

Пенсионеру помогли спасатели.

В столице Кузбасса 78-летний местный житель решил принять ванну и не смог из неё выбраться. На помощь ему пришли спасатели. Сигнал о происшествии в одном из домов по улице Красноармейской поступил в субботу, 29 августа.

«Звонила жена пострадавшего. Она рассказала, что пока ходила в магазин, супруг попытался принять ванну, сел в неё, но не смог подняться самостоятельно. Пожилая женщина не смогла самостоятельно помочь мужу и обратилась к спасателям», - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Специалисты подняли мужчину и донесли его до кровати. Врач в составе бригады осмотрел пенсионера, ушибов и травм у него не выявлено.

Всего за минувшие выходные кемеровские спасатели выезжали по 18 обращениям.