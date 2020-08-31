В Беловском районе повышаются тарифы на уголь для населения

Об этом напоминают администрации муниципалитета.

С 1 сентября в Беловском районе увеличатся тарифы на уголь для населения. Так, цены составят: марка ДР — 1036,84 руб. за 1 тонну (с НДС); марка ССР — 1180,49 руб. за 1 тонну (с НДС); марка ДПКО, ДО, ДПК — 1627,08 руб. за 1 тонну (с НДС).

При этом депутаты района установили дополнительную меру социальной поддержки для отдельных категорий граждан — поставка твёрдого топлива в пределах норматива потребления, рассчитанной по ценам, установленным региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

«ООО «Кузбасстопливосбыт» в 2020 году не стало пересматривать ЭОТ в Региональной энергетической комиссии Кузбасса (остаётся действовать ЭОТ 2019 г.), а тариф для населения с 01.09.2020 г. увеличился, соответственно дополнительная мера социальной поддержки на поставку твёрдого топлива (разница в тарифах) при наличии печного отопления уменьшается», — пояснили в администрации муниципалитета.

Напомним, с 1 сентября в Кузбассе повышаются тарифы на тепло и воду.