Рабочий погиб в цистерне в цехе кемеровского «Химпрома»

Проводится доследственная проверка.

В Кемерове в железнодорожном цехе ООО «Химпром» погиб 47-летний рабочий. По факту случившегося проводится доследственная проверка

Инцидент произошел 29 августа – тело погибшего обнаружили на дне цистерны. Предварительно установлено, что мужчина выполнял наряд на промывку и пропаривание цистерны из-под химического вещества. Он находился внутри ёмкости в противогазе.

«Через некоторое время рабочий перестал выходить на связь, коллеги обнаружили его без признаков жизни на дне цистерны, при этом противогаз на лице рабочего был приподнят. Они вызвали газоспасательный отряд и скорую помощь. Спасатели достали рабочего, прибывшие медицинские работники констатировали его смерть», — пояснили в СУ СК РФ по Кузбассу.

В ближайшее время следователи изучат должностные инструкции, проверят, проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования.