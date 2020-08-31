Житель Белова погиб после конфликта возле лавочки

В правоохранительные органы он пришел сам.

В Кузбассе перед судом предстанет 55-летний житель Белова. По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, в июне прошлого года он зарезал парня.

Тогда обвиняемый ночью сидел на лавочке возле своего подъезда. К нему подошли парни, которые сначала просто поговорили с ним, а затем оскорбили.

«После этого горожанин пошёл в магазин, а когда вышел из помещения, то встретился с теми же парнями, и между ними возник конфликт. Обвиняемый попросил одного парня из компании отойти с ним за угол магазина, где ударил его имеющимся при нём ножом в живот», - пояснили в ведомстве.

Потерпевший был доставлен в больницу, где от полученного повреждения он скончался.

Злоумышленник с места преступления скрылся, однако позже пришел в правоохранительные органы сам. Он настаивал, что его оппонент якобы сам напоролся на нож, который злоумышленник держал в руке, однако в ходе предварительного следствия эту версию опровергли. В ближайшее время беловчанин предстанет перед судом.