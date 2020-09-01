Мэр Кемерова проверил меню в городских школах

Школьные столовые приступят к работе со 2 сентября.

Илья Середюк проверил школьные пищеблоки и изучил меню школьных столовых Кемерова. Фотографиями мэр поделился в соцсетях.

Как отметил градоначальник, школьные столовые приступят к работе со 2 сентября. Учеников начальной школы, как и было заявлено ранее, будут кормить бесплатно.

«Рацион разнообразный, сбалансированный. Меню 20-дневное, цикличное, весь этот период блюда повторяться не будут. Во всех столовых мы обеспечим соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, — обязательное мытьё и обработка рук дезинфицирующими веществами, за этим будут следить педагоги и работники МАУ «Школьное питание», - сообщил глава города.

Отмечается, что в пищеблоках нанесена разметка дистанции. В школах составлено расписание с таким расчётом, чтобы увеличить количество перемен для питания детей, что позволит избежать пересечения потоков. Пищеблоки будут дезинфицировать после каждого приёма пищи.

Для родителей в МАУ «Школьное питание» будет работать «горячая линия» (3842) 45-95-00, специалисты которой ответят на все интересующие вопросы.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk