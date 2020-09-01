Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове запустили «отделение-ловушку» для па...

В Кемерове запустили «отделение-ловушку» для пациентов с коронавирусом

01 сентября 2020 в 10:50

В нём 120 коек.

1 сентября в Кемерове на базе городской больницы № 4 на ул. Невьянская, 12 открыли «отделение-ловушку» на 120 коек для пациентов с пневмониями и новой коронавирусной инфекцией.

Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, для этого в помещениях медучреждения провели необходимую перепланировку.

«Для обеспечения эпидемиологической безопасности специалисты смонтировали шлюзы и перегородки. Также там организовали общежитие для сотрудников, которое включает в себя комнату отдыха, кухню, санузлы с душевыми кабинами, зону для надевания средств индивидуальной защиты», - сообщил Малин.

Отмечается, что все 120 коек — с подачей кислорода, 6 из них — интенсивной терапии, оснащённые следящей аппаратурой, ИВЛ. В отделении установлены рентгенологический аппарат, УЗИ, лабораторные анализаторы.

Всего на 1 сентября в Кемеровской области для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями перепрофилировано 2 660 коек.

 

Фото: instagram.com/malinmihail


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 сентября
Content 9cb14580 ec09 11ea 8789 c9874d87127a
В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону
Content 190822124524995e
В Новокузнецке неизвестный с пистолетом напал на офис
Content 40f152e6f0719f5426456db0377246fb
В Таштагольском районе заживо сожгли пенсионерку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?