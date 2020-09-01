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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 сентября

01 сентября 2020 в 11:15

Скончалась пациентка из Прокопьевска.

По данным на утро 1 сентября в Кемеровской области выявили 88 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 28, Кемерово — 19, Прокопьевск — 8, Белово — 7, Мариинский район — 4, Междуреченск — 3, Крапивинский муниципальный округ — 3, Тяжинский район — 3, Берёзовский — 2, Мыски — 2, Топкинский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Киселёвск, Осинники, Новокузнецкий, Тисульский и Таштагольский районы, Кемеровский и Чебулинский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Выздоровели 78 пациентов.

Одна пациентка скончалась: у женщины 1954 года рождения из села Карагайла (Прокопьевский район) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом,

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6 615 случаев коронавируса: 2 113 человек остаются в больницах, 4 453 выздоровели, 49 скончались.


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