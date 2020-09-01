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В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону

01 сентября 2020 в 12:32

Ранее губернатор рассказал о возможности начать отопительный сезон раньше обычного.

В столице Кузбасса подходит к завершению проверка теплосетей. Как сообщает администрация города, обследовано 100%.

Специалисты выявили 379 повреждений, из них уже устранены 375. На 1 сентября в работе остаются четыре повреждения.

«На завершающей стадии капремонт участка магистральных сетей по проспекту Ленина (ул. 9 Января — ул. Шорникова) диаметром 500 мм, протяжённостью 185 метров и участка тепломагистрали № 5 (ул. Троллейная) посёлка Предзаводского. Здесь специалисты выполняют капремонт трубы диаметром 700 мм, протяженностью 310 метров», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса принял решение начать отопительный сезон раньше. Точная дата старта будет зависеть от погодных условия и пожелания горожан.

 

Фото: администрация города Кемерово.


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