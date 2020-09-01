В Новокузнецке неизвестный с пистолетом напал на офис

Мужчина в маске похитил почти 300 тысяч рублей.

В южной столице Кузбасса неизвестный напал на офис компании, специализирующейся на оптовых продажах алкоголя. Мужчина в маске, панаме и с пистолетом потребовал сотрудницу фирмы открыть сейф, после чего забрал 289 000 рублей, скотчем примотал женщину к стулу и скрылся.

Правоохранители выяснили, что к нападению причастны двое жителей Новокузнецка, при этом подозреваемые скрылись Тюмени. Полицейские передали эту информацию своим коллегам, и те задержали злоумышленников.

«Организатором нападения оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 34-летний горожанин, ранее работавший в фирме грузчиком-экспедитором. Он вовлёк в противоправную деятельность своего 32-летнего знакомого, который и зашел в офис организации с пневматическим пистолетом», — рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенные деньги подельники потратили на развлечения и алкоголь.

Сейчас в отношении задержанный возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ближайшее время обоих фигурантов этапируют в Новокузнецк.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.