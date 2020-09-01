В Таштагольском районе заживо сожгли пенсионерку

Женщина скончалась в больнице.

В Кузбассе сотрудники областного Следственного управления СК РФ передали в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Таштагольского района. Кузбассовца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло в октябре пришлого года. Обвиняемый проживал в доме 61-летней женщины и ее сына. Во время очередного застолья хозяйка предъявила квартиранту претензии, что тот нигде не работает, живет за их счет.

«Мужчина начал ссориться с пенсионеркой и в качестве «аргумента» облил её горючей жидкостью, поджёг и ушёл спать. Потерпевшая смогла потушить горящую одежду, но при этом получила ожоги. Сын женщины спал и не видел происходящее. Только на следующий день, увидев, что матери плохо, он вызвал скорую помощь», - сообщили в ведомстве.

Потерпевшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице она провела около двух месяцев, всё это время врачи боролись за жизнь женщины, однако спасти не смогли. По заключению судмедэксперта, женщина в итоге скончалась от ожоговой болезни – у неё было повреждено около 35 % тела.

Когда началось уголовное разбирательство в отношении «квартиранта» погибшей, выяснилось, что тот состоял на учете у врача-психиатра, проведённая во время следствия психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям.