1 сентября школьники устроили драку в центре Кемерова

Толпа нарядных старшеклассников оккупировала двор жилого дома.

Старшеклассники одного из образовательных учреждений Кемерова 1 сентября устроили драку на кулаках во дворе жилого дома в центре города. Об этом сообщает Сибдепо.

По информации издания, нарядные старшеклассники разом зашли во двор, вероятно с линейки, и стали ссориться.

«Они ругались между собой, потом двое, при поддержке остальных, стали драться друг с другом. Дрались, кстати, по-честному, один на один на кулаках. Прям как дуэлянты. Другие предусмотрительно убирали подальше от посторонних глаз значки учебного учреждения с одежды», — цитирует издание очевидца.

Дерущихся на газоне парней пришлось разнимать товарищам. Однако конфликт закончился рукопожатием участников драки. После этого группа школьников разделилась, и они пошли в разные места.

Кадр: sibdepo.ru