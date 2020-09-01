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1 сентября школьники устроили драку в центре Кемерова

01 сентября 2020 в 15:37

Толпа нарядных старшеклассников оккупировала двор жилого дома.

Старшеклассники одного из образовательных учреждений Кемерова 1 сентября устроили драку на кулаках во дворе жилого дома в центре города. Об этом сообщает Сибдепо.

По информации издания, нарядные старшеклассники разом зашли во двор, вероятно с линейки, и стали ссориться.

«Они ругались между собой, потом двое, при поддержке остальных, стали драться друг с другом. Дрались, кстати, по-честному, один на один на кулаках. Прям как дуэлянты. Другие предусмотрительно убирали подальше от посторонних глаз значки учебного учреждения с одежды», — цитирует издание очевидца.

Дерущихся на газоне парней пришлось разнимать товарищам. Однако конфликт закончился рукопожатием участников драки. После этого группа школьников разделилась, и они пошли в разные места.

 

Кадр: sibdepo.ru


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