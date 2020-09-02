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На территории психбольнцы в Кемерове произошёл пожар

02 сентября 2020 в 09:44

Эвакуировано 5 человек.

Во вторник, 1 сентября, в Кемерове в здании психиатрической больницы на улице Волгоградская произошёл пожар. Сигнал о случившемся спасатели получили в 10:54.

«На момент прибытия первого подразделения из окна первого этажа здания шёл дым. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 5 человек. В 11:01 специалисты ликвидировали возгорание. К тушению пожара привлекались 25 человек и 8 единиц техники», - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате в помещении обгорела мебель. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


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