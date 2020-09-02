С бывшего мэра Берёзовского взыскали 3 миллиона из-за взяток

Штраф был выплачен в полном объёме.

Судебные приставы взыскали с бывшего главы Берёзовского Дмитрия Титова уголовный штраф за коррупционное преступление.

Напомним, ранее следствие и суд установили, что за 13 месяцев экс-чиновник получил 3 млн 640 тысяч рублей взяток от представителя коммерческой фирмы за покровительство на территории города. Приговор Дмитрию Титову суд вынес в июне 2020 года. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на 5 лет.

«Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера», — УФССП России по Кемеровской области.

Штраф был выплачен в полном объёме.