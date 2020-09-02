Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 сентября

Заболели 86 человек в 17 территориях.

По данным на утро 2 сентября в Кемеровской области выявили 88 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 28, Анжеро-Судженск — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, Кемеровский муниципальный округ — 6, Берёзовский — 5, Мариинский район — 5, Осинники — 4, Промышленновский муниципальный округ — 4, Белово — 3, Новокузнецк — 2, Полысаево — 2, Крапивинский муниципальный округ — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Калтан, Юрга, Топкинский муниципальный округ и Тяжинский район», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 6 701 случай коронавируса: 2 043 человека остаются в больницах, 4 609 выздоровели, 49 скончались.