В Кузбассе сняли еще часть ограничений по коронавирусу

Новые правила будут действовать только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Со 2 сентября в Кемеровской области снова сняли часть ограничений, которые были введены ранее из-за ситуации с коронавирусом.

Так, в регионе разрешили проводить физкультурные и спортивные мероприятия на закрытых объектах без зрителей. Кроме того, увеличили максимально разрешенную заполняемость открытых спортивных площадок и стадионов.

«Теперь спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями можно проводить при заполненности спортивного сооружения до 50%», — говорится в Telegram-канале «Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб».

Отмечается, что новые правила будут действовать только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, днем ранее власти региона также решили снять ряд ограничений по коронавирусу. Например, в области отменили ограничение по числу детей на занятиях по дополнительным образовательным программам в организациях допобразования.