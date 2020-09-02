В центре Кемерова открылась новая детская поликлиника

В торжественном открытии приняли участие губернатор Кузбасса и мэр Кемерова.

Детская поликлиника открылась 1 сентября в жилом комплексе "Кемерово-Сити". В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава города Илья Середюк. Экскурсию для делегации гостей провела заместитель главного врача Анна Плахутова.

«Детская поликлиника построена в рамках реализации государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы. Стоит отметить детская поликлиника была крайне необходима активно развивающемуся жилому комплексу «Кемерово-Сити», в котором сегодня проживает более 5000 семей с детьми», - рассказала она.

Трехэтажная детская поликлиника общей площадью 1465 квадратных метров возведена по проекту ООО ПИ «Кузбассгорпроект». Мощность - 100 посещений в сутки. Встроенно-пристроенное к жилому дому здание имеет асфальтированный подъездной и пешеходный доступ, места для парковки. Предусмотрены отдельные входы в отделение здорового ребенка, центральный вход, вход в отделение неотложной помощи.

В текущем и следующем году в "Кемерово-Сити" будут открыты два детских сада по 200 мест каждый, кроме того в 2021 году здесь распахнёт свои двери школа на 1225 учащихся.