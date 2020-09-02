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В Междуреченске медвежонок забрался во двор жилого дома (видео)

02 сентября 2020 в 14:18

Хозяева сняли необычного гостя на видео.

Жители посёлка Усинский Междуреченского городского округа обнаружили во дворе дома медвежонка. Хозяйка дома сняла гостя на видео. На кадрах видно, как медвежонок внимательно изучает территорию, не боясь людей.

«Мамы рядом не было … прежде чем снимать видео я в этом убедилась», — пояснила автор видео.

По словам пользователей соцсетей, этот медвежонок бегает по дворам посёлка уже несколько дней. Его мам пока не объявлялась. Возможно, он остался сиротой и пришел к людям в поисках пищи.

 

 

Кадр, видео: vk.com/mzk_love


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