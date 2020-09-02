В Ленинске-Кузнецком установят новое высокое колесо обозрения

Об этом рассказал глава города.

В Парке культуры и отдыха Ленинска-Кузнецкого появится новое колесо обозрения. Как рассказал 2 сентября в своём Instagram глава города Константин Тихонов, оно войдёт в число самых высоких в Кузбассе,

«Ещё одна особенность — колесо позволит любоваться и зимними пейзажами. Кабины оборудованы системой климат-контроля», — отметил мэр.

По его словам, гарантия на новый аттракцион составляет 50 лет.

Фото: instagram.com/k.tihonov_lk