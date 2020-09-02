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В Кузбассе для школьников и студентов начала действовать льгота на проезд в электричках

02 сентября 2020 в 16:29

Её размер оставил 50%.

С 1 сентября для кузбасских школьников и студентов начала действовать скидка на проезд в пригородных поездах. Льгота распространяется на пригородные маршруты, она будет действовать до 31 мая 2021 года. Её размер составит 50%.

«Скидка действует при оформлении разовых билетов в одном направлении, в направлении «туда и обратно» и при оформлении абонементных билетов», — пояснили в «РЖД».

Для оформления билетов со скидкой необходимо предъявить в кассе документы, подтверждающие статус: школьникам — справку учащегося с печатью, студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.


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