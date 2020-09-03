В Новокузнецке школьницы помогали взрослым друзьям вымогать деньги

Жертвам они угрожали обвинением в изнасиловании.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Новокузнецка. В зависимости от роли каждого их обвиняют в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.

В октябре 2019 года две девочки 15 и 16 лет познакомились в интернете с 19-летним парнем, сообщили ему свой реальный возраст, а затем договорились о встрече. Во время прогулки одна из них спровоцировала, чтобы новый знакомый обнял её, а вторая сообщила об этом подельникам.

«Тогда на место приехали на автомобиле двое мужчин возраста 23 и 25 лет. Они заставили юношу сесть к ним в салон и обвинили его в намерении изнасиловать подростка. Обвиняемые пригрозили ему избиением и предложили передать им 18 тысяч рублей, чтобы на него не заявили в правоохранительные органы. Также один из злоумышленников ударил потерпевшего по голове», - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Кузбассу.

Не имея необходимой суммы, молодой человек передал им свой мобильный телефон стоимостью порядка 13 тысяч рублей. После чего злоумышленники с места преступления скрылись.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и правоохранители установили личности подозреваемых. Отмечается, что обе девочки сотрудничали со следствием и вину признали, а вот их предполагаемые сообщники не стали этого делать. Сейчас уголовное дело направлено в суд.