В Белове вандалы разломали отремонтированный сквер

Об этом сообщил мэр города Алексей Курносов.
В беловском микрорайоне Бабанаково от рук вандалов пострадал сквер стадиона «Шахтёр», недавно отремонтированный на федеральные средства.
Мэр города Алексей Курносов рассказал, что ему в личные сообщения приходят фотографии со сломанными качелями и истоптанными лавочками.
«Мы сделали для жителей микрорайона Бабанаково место отдыха. Приложили все усилия, чтобы войти в нацпроект «Жилье и городская среда», отремонтировали практически заброшенный сквер и вот такой результат… Вандалы не пожалели чужого труда», — написал в соцсетях глава города.
Градоначальник попросил горожан обращать внимание на случаи вандализма — и сразу же сообщать о них в полицию.
Фото: instagram.com/a.v.kurnosov
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