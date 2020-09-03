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В Белове вандалы разломали отремонтированный сквер

03 сентября 2020 в 10:36

Об этом сообщил мэр города Алексей Курносов.

В беловском микрорайоне Бабанаково от рук вандалов пострадал сквер стадиона «Шахтёр», недавно отремонтированный на федеральные средства.

Мэр города Алексей Курносов рассказал, что ему в личные сообщения приходят фотографии со сломанными качелями и истоптанными лавочками.

«Мы сделали для жителей микрорайона Бабанаково место отдыха. Приложили все усилия, чтобы войти в нацпроект «Жилье и городская среда», отремонтировали практически заброшенный сквер и вот такой результат… Вандалы не пожалели чужого труда», — написал в соцсетях глава города.

Градоначальник попросил горожан обращать внимание на случаи вандализма — и сразу же сообщать о них в полицию.

 

Фото: instagram.com/a.v.kurnosov


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