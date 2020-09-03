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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 сентября

03 сентября 2020 в 11:19

В двух городах умерли пациенты.

По данным на утро 3 сентября в Кемеровской области выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 19, Кемерово — 11, Анжеро-Судженск — 11, Прокопьевск — 10, Киселёвск — 9, Белово — 5, Осинники — 4, Берёзовский — 4, Калтан — 3, Промышленновский округ — 3, по два заболевших — Кемеровский округ, Яйский и Яшкинский районы, по одному — Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Ижморский и Новокузнецкий районы, Крапивинский муниципальный округ», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались две пациентки: у женщины 1954 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим онкологическим заболеванием; двусторонняя полисегментарная пневмония развилась также у женщины 1962 года рождения из Новокузнецка.

Таким образом, за весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрирован 6 791 случай коронавируса: 2 055 человек остаются в больницах, 4 685 выздоровели, 51 скончался.


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