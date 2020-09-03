У воспитанников президентского кадетского училища в Кемерове выявили коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как они заразились.

У воспитанников президентского кадетского училища в Кемерове выявили COVID-19. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежду Кутькину.

«Они были инфицированы вне это учреждения. Их выявили в рамках входного контроля, который был проведён с целью уменьшения рисков распространения инфекции при возможном заносе в закрытое учреждение», — приводит пояснения чиновницы издание.

Известно, что учащиеся инфицировались при контактах с носителями на каникулах.

«У нас зарегистрировано пять случаев — есть как местные дети, так и приезжие. Все дети заезжали в разные дни. У них был график заезда, все графики были предоставлены руководством училища в медицинские организации, которые они организовали график забора [анализов], развели потоки. Приезжие между собой до получения результатов не контактировали», — пояснили в Минздраве.

Заболевших детей сразу же изолировали, все они получают необходимое лечение.