В Кемерове в подъезде дома мужчина изрезал ножом соседку

Теперь женщина боится за жизнь пятилетней дочери.

В областной столице на улице Рекордная 62-летний мужчина напала с ножом на соседку. Пострадавшая выложила фото, на которых видно порезы и кровь, в соцсети.

Она рассказала, что злоумышленник нанёс ей несколько ударов в область шеи. Горожанка вырвалась и убежала, затем вызвала полицию и скорую. В больнице ей зашили раны, но от госпитализации женщина отказалась - теперь она боится за жизнь пятилетней дочери, которую ей страшно приводить домой.

«В полиции сказали, это лёгкие телесные, что держать его они не имеют права …Значит, он может всех ходить резать и ему ничего не будет?» — сетует кемеровчанка.

Факт обращения 26-летней местной жительницы в больницу подтвердили в Главном управлении МВД России по Кемеровской области факт. Прибывшая на место оперативно-следственная группа установила, что между заявительницей и её 62-летним соседом действительно произошел конфликт.

«В ходе ссоры пенсионер с помощью складного ножа нанёс потерпевшей телесные повреждения. После инцидента мужчина также позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Установлено, что на протяжении некоторого времени потерпевшая игнорировала просьбы соседа не шуметь и не слушать громко музыку, на почве чего между ними и возник очередной конфликт», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Фото: vk.com/incident_42