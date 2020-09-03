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В Гурьевске обиженный работник сжёг машину начальника

03 сентября 2020 в 14:34

Ранее шеф требовал него компенсацию за ДТП.

В Гурьевске в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный поджёг его автомобиль Fiat Ducato. В результате иномарка сгорела практически полностью. Ущерб пострадавший оценил в 700 000 рублей.

Подозреваемый в преступлении был задержан по горячим следам. Им оказался 41-летний бывший подчинённый автовладельца.

«Выяснилось, что поджог стал актом мести начальнику. В 2019 году задержанный, работая водителем, стал виновником ДТП. Владелец предприятия потребовал с него компенсацию за повреждение автомобиля в размере 1,2 млн рублей. Работник попытался договориться с начальником, но у него это не вышло. Тогда он решился на преступление», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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