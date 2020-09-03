Кемеровчанин убил знакомого и закопал на берегу реки

В полицию обратились родственники жертвы.

В столице Кузбасса вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве знакомого.

В июне прошлого года обвиняемый выпивал в лесном массиве заводского района в компании мужчины и женщины без определённого места жительства. Позже к ним присоединился 39-летний горожанин, который также нередко выпивал в данной компании. Женщина и мужчина через некоторое время ушли спать, а обвиняемый остался в компании 39-летнего знакомого.

«В ходе импровизированного застолья между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого старший задушил младшего ремнём от сумки. Затем он разбудил уснувшую пару и, угрожая убийством, потребовал помочь ему спрятать тело. Они унесли его на берег реки, где и закопали», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Спустя несколько дней тревогу начали бить родственники погибшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был сделан вывод, что исчезновение связано с насильственной смертью. Позже следователи установили место, где было закопано тело, а также лицо, причастное к совершению преступления.

На время следствия кемеровчанин был заключен под стражу. Свою вину он не признал, однако суд счел представленные стороной обвинения доказательства достаточными. По решению суда ближайшие шесть мужчина проведет в колонии строгого режима.