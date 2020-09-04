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ДТП с рейсовым автобусом в Кузбассе: госпитализировали женщину

04 сентября 2020 в 09:43

Аварию спровоцировала автоледи на легковушке.

В Кемеровской области произошла серьезная авария с участием автобуса и легковушки. 3 сентября в 18:30 на 80 км дороги «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» иномарка столкнулась с автобусом, выполнявшим рейс «Новокузнецк — Таштагол».

«По предварительным данным, женщина 1979 года рождения, которая была за рулём Lada Granta, выехала на встречную полосу. В результате ДТП травмы получила водитель легкового автомобиля, ей назначили стационарное лечение», - сообщили в ГИБДД.

Известно, что во время ДТП в салоне автобуса находились 16 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.

 

Фото: vk.com/inc_kuzbass


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