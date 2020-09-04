Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 сентября

Скончался один человек — житель Новокузнецка.

По данным на утро 4 сентября в Кемеровской области выявили 89 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 35, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 10, Анжеро-Судженск — 6, Мыски — 4, Белово — 3, Берёзовский — 1, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Осинники — 1, Крапивинский МО — 7, Кемеровский МО — 6, Мариинский район — 3, Топкинский МО — 2, Беловский район — 1, Промышленновский МО — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончался один человек — житель Новокузнецка. У мужчины 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Зарегистрировано 139 новых случаев выздоровления.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 4 824 человека. Скончались 52 человека. На лечении остаются ещё 2 004 заболевших. Под наблюдением — 1 630.

По решению руководства Кемеровской области действие режима в регионе продлено до конца сентября.