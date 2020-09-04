Бывшего главу Гурьевска арестовали за мошенничество

Он задержан.

В Гурьевске задержали бывшего главу города. Как сообщает газета «Кузбасс», его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, 55-летний глава арендовал от имени администрации Гурьевска автомобиль для служебных поездок персонала мэрии. Однако договор был заключен с родственником главы, а машину чиновник использовал для личных нужд. Аренда продолжалась почти семь месяцев: с июня по декабрь 2019 года. За это время из бюджета города родственнику экс-главы было перечислено 245 тысяч рублей.

«Мошенническая схема была выявлена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Кузбасса. На днях мужчину арестовали и по решению суда отправили под стражу на время следствия. Своей вины чиновник не признает, да и вообще отказывается сотрудничать со следствием», - пишет издание со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что в апреле 2020 года бывший глава Гурьевска покинул пост досрочно по собственному желанию, но был назначен начальником Гурьевского территориального управления администрации, где и продолжал работать до ареста. А в сентябре 2019 года депутаты гурьевского горсовета присвоили чиновнику звание почетного гражданина города.