В центре Кемерова автомобиль сбил 58-летнюю женщину

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В областной столице Кузбасса произошла авария с участием пешехода. 3 сентября около 8:45 на улице Весенней легковушка сбила женщину.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь со стороны проспекта Советского в направлении улицы Николая Островского, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате женщина получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Как отметили в ГИБДД, с начала года в Кузбассе инспекторы привлекли к ответственности более 22 000 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.