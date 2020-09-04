В Кузбасс поступит более четырех тысяч доз вакцины от COVID-19

Такой объем одобрил Минздрав РФ.

В Кемеровскую область поступит 4100 доз вакцины от коронавируса. По предварительным данным, именно такой объем поставок на первоначальном этапе одобрил для региона Минздрав РФ.

«Конкретные сроки поступления препарата в область пока не названы», - уточнила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

На уровне правительства России прошло большое совещание, где говорилось о том, что в первую очередь принять участие в прививочной кампании смогут педагоги и медицинские работники.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что в текущем году проводить иммунизацию детей от новой коронавирусной инфекции не предполагается.