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В Кузбасс поступит более четырех тысяч доз вакцины от COVID-19

04 сентября 2020 в 13:34

Такой объем одобрил Минздрав РФ.

В Кемеровскую область поступит 4100 доз вакцины от коронавируса. По предварительным данным, именно такой объем поставок на первоначальном этапе одобрил для региона Минздрав РФ.

«Конкретные сроки поступления препарата в область пока не названы», - уточнила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

На уровне правительства России прошло большое совещание, где говорилось о том, что в первую очередь принять участие в прививочной кампании смогут педагоги и медицинские работники.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что в текущем году проводить иммунизацию детей от новой коронавирусной инфекции не предполагается.


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