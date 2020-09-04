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В Междуреченске поймали гулявшего по дворам медвежонка

04 сентября 2020 в 14:33

Его выпустили в тайгу.

Специалисты управления ГО и ЧС Междуреченска поймали медвежонка, гулявшего по посёлку Усинский. Напомним, ранее его замечали во дворах жилых домов, при этом мамы мишки так нигде не обнаружили.

«Было несколько обращений от жителей посёлка. Видели, что ходит между домами медвежонок, были обеспокоены. Такую информацию всегда сразу берём на контроль, отслеживаем маршрут передвижения», — сообщил начальник управления ГО и ЧС Александр Васенин.

По его словам, медвежонка удалось поймать в специальную клетку на второй день. Малыша увезли в сторону посёлка Ортон и выпустили в тайгу. Специалисты беспокоятся, приживется ли медвежонок на новой территории, но будут держать ситуацию под контролем.

 

Фото, видео: пресс-центр Междуреченска.


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