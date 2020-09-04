Мэр Новокузнецка назвал точные сроки начала отопительного сезона

По его словам, через две недели возможны первые заморозки.

Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся раньше обычного. Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, в первую очередь, специалисты дадут тепло в учреждения социальной сферы, после этого — в жилой фонд.

«В период, когда активно распространяется коронавирус, нам важно избежать появления и распространения простудных заболеваний Первостепенное значение для нас имеют социальные объекты — школы, детсады, больницы, дома престарелых», — сказал глава южной столицы Кузбасса.

Так, в объектах социального значения, которые подключены к Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ, отопление включат уже с 12:00 9 сентября, а в тех, кто подключен к Центральной ТЭЦ, — с 10:00 12 сентября.

Все остальные потребители, в том числе и МКД, будут подключены к теплоснабжению с 10 по 13 сентября, кроме потребителей Центральной ТЭЦ. Они начнут получать теплоснабжение с 14 по 17 сентября.

Ранее власти Кемерова ответили, когда включат отопление в домах. По словам Ильи Середюка, запуск отопления будет возможен, когда среднесуточная температура установится не выше +8С в течение 5 суток.