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Огромную рыбу поймали под Кемеровом

04 сентября 2020 в 16:20

И выпустили на свободу.

Грандиозный улов был добыт кемеровскими рыбаками на водохранилище, которое расположено на реке Кедровка. Счастливчики поймали огромного трофейного сазана весом в 22,6 килограмма.

Это не первая их внушительная добыча: до этого мужчинам уже удавалось поймать рыбу весом в 15,6 килограмма. Новый рекорд оказался на 7 кило больше.

Переживать за дальнейшую судьбу рыбы не стоит — после взвешивания и быстрой фотосессии гиганта отпустили обратно в реку, очевидно, набирать вес дальше.

 

 

Фото: КФХ «Заимка».


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