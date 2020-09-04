Огромную рыбу поймали под Кемеровом

И выпустили на свободу.

Грандиозный улов был добыт кемеровскими рыбаками на водохранилище, которое расположено на реке Кедровка. Счастливчики поймали огромного трофейного сазана весом в 22,6 килограмма.

Это не первая их внушительная добыча: до этого мужчинам уже удавалось поймать рыбу весом в 15,6 килограмма. Новый рекорд оказался на 7 кило больше.

Переживать за дальнейшую судьбу рыбы не стоит — после взвешивания и быстрой фотосессии гиганта отпустили обратно в реку, очевидно, набирать вес дальше.

Фото: КФХ «Заимка».